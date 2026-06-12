Oswaldo sofre acidente

Desde o “Morro do Cruzeiro”, percebemos que o caminho para chegar ao Pico seria outro. Passamos por um local de onde saía água da pedra. Esta estava congelada. O vento diminuíra. Passamos próximos de outra pedra que tinha um desenho que recordava o número dois. Depois disso, prosseguimos a subida, apoiando-nos às vezes com ambas as mãos, como se fosse uma “escalada”. Era uma rocha de 2 ou 3 metros.

Reiniciamos a caminhada, mas, como seguimos o tempo todo os sinais em forma de flechas, estas, ao invés de irem em direção ao cume, desviaram à esquerda e as seguimos. Alguns metros depois, Oswaldo, ao pisar em uma moita, falseou o pé. Reclamando de forte dor no joelho, chamou por mim, que me encontrava juntamente com Salvioni. Ramathis correu para avisar-me, retornando imediatamente. Marco Aurélio, que chegara por último, também o socorreu.

Garoto chora e urra de dor

Oswaldo chorava e urrava de dor. Eu pedi que se acalmasse e que o levassem a um lugar seguro. Eu e Salvioni saímos à procura de um local melhor ou de alguém que pudesse nos auxiliar. Não encontramos nada. Ao retornar, já com talas, usamos todos os lenços escoteiros, mas não conseguimos imobilizar o membro, por ser justamente na dobra da perna. Seria necessária uma tala maior, e não havia material apropriado para isso (...).