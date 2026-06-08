Oito de junho de 1985.

Ivo Simon vive (e morre) há 41 anos o mesmo dia.

Torturado pela incerteza, o jornalista de 87 anos trava uma busca incansável para descobrir, afinal, o que aconteceu naquela tarde com o filho Marco Aurélio Simon, escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins, em Piquete, aos 15 anos, e nunca mais foi visto.

O caso, considerado um dos "maiores mistérios do mundo", intriga o país há exatos 14.975 dias.