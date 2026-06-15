O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugura nesta segunda-feira (15), em São José dos Campos, a Escola Estadual Roberto Burle Marx, a primeira unidade do Vale do Paraíba construída pelo programa PPP Novas Escolas.
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Com capacidade para atender até 1.300 estudantes em período integral, a escola aposta em um modelo que combina gestão pedagógica da rede estadual com manutenção da infraestrutura pela iniciativa privada.
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Como é a nova escola inaugurada por Tarcísio em São José
São José dos Campos passa a abrigar a primeira escola do Vale do Paraíba construída por meio do programa PPP Novas Escolas, iniciativa do Governo de São Paulo que prevê investimentos de R$ 2,1 bilhões na construção de 33 unidades em 29 municípios.
A Escola Estadual Roberto Burle Marx está localizada na Vila Adriana e começará a receber alunos no segundo semestre deste ano. A cerimônia de inauguração contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual da Educação, Renato Feder, e do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.
O novo prédio foi projetado para atender estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em período integral, com jornada diária de nove horas.
Estrutura moderna para ensino integral
A unidade foi construída com foco em educação integral e inovação. Entre os espaços disponíveis estão salas de aula modernas, ambientes voltados à tecnologia e criatividade, sala de leitura, auditório, refeitório e ginásio poliesportivo.
A escola também possui estrutura acessível para pessoas com deficiência, seguindo os padrões adotados pelo programa estadual.
Inicialmente, cerca de 450 estudantes serão transferidos de três escolas integradas da região. A expectativa do governo é ampliar gradativamente o número de matrículas até atingir a capacidade máxima de 1.300 alunos.
O que é o modelo PPP Novas Escolas
A Escola Estadual Roberto Burle Marx é a primeira da região entregue dentro do modelo de parceria público-privada (PPP).
Nesse formato, a concessionária privada fica responsável pelos serviços de infraestrutura, incluindo manutenção predial, limpeza, segurança e conservação do espaço pelos próximos 25 anos.
Já toda a gestão pedagógica permanece sob responsabilidade da Secretaria Estadual da Educação, que continuará encarregada do currículo, contratação de professores, direção escolar e atividades educacionais.
Segundo o governo estadual, o objetivo é permitir que a rede concentre esforços na melhoria da qualidade do ensino, enquanto a operação da infraestrutura fica sob responsabilidade da iniciativa privada.
Investimento bilionário
A entrega da unidade marca o início da implantação do chamado Lote Leste do programa PPP Novas Escolas. O projeto contempla dezenas de empreendimentos educacionais em diferentes regiões paulistas, com cronograma de conclusão entre 2026 e 2027.
A nova escola está localizada na Avenida Brigadeiro Gilberto Sampaio de Toledo, nº 81, na Vila Adriana, em São José dos Campos.