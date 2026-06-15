O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial nesta segunda-feira (15) no Vale do Paraíba, com compromissos em São José dos Campos e Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na parte da manhã, ele inaugura a Escola Estadual Roberto Burle Marx, na região sudeste de São José, a primeira unidade do Vale do Paraíba construída por meio do programa PPP Novas Escolas.