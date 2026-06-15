O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial nesta segunda-feira (15) no Vale do Paraíba, com compromissos em São José dos Campos e Pindamonhangaba.
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Na parte da manhã, ele inaugura a Escola Estadual Roberto Burle Marx, na região sudeste de São José, a primeira unidade do Vale do Paraíba construída por meio do programa PPP Novas Escolas.
Com capacidade para atender até 1.300 estudantes em período integral, a escola começará a funcionar no segundo semestre deste ano.
A cerimônia também contará com a presença do secretário estadual da Educação, Renato Feder, e do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.
Localizada na Vila Adriana, a Escola Estadual Roberto Burle Marx integra o programa PPP Novas Escolas, iniciativa do Governo de São Paulo que prevê investimentos de R$ 2,1 bilhões na construção de 33 unidades escolares em 29 municípios paulistas.
A nova escola foi projetada para atender até 1.300 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em período integral, com jornada de nove horas diárias. As atividades terão início no segundo semestre deste ano.
Formatura
Na parte da tarde, Tarcísio participa da cerimônia em comemoração ao primeiro ano do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo. O evento será realizado no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba.
Na ocasião, também haverá a formatura dos alunos do 21º ciclo da iniciativa, com alunos de 15 municípios da região de São José dos Campos que concluíram cursos gratuitos de qualificação profissional.
Antes da formatura, a partir das 13h, será realizada uma Feira de Empregos aberta ao público, com vagas ofertadas por meio do programa Trampolim. A programação também inclui serviços gratuitos à população, como orientação para empreendedores e atendimentos do Procon-SP, Banco do Povo Paulista e Poupatempo.