O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugura na próxima segunda-feira (15), em São José dos Campos, a Escola Estadual Roberto Burle Marx, a primeira unidade do Vale do Paraíba construída por meio do programa PPP Novas Escolas.
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Com capacidade para atender até 1.300 estudantes em período integral, a escola começará a funcionar no segundo semestre deste ano.
A cerimônia contará com a presença do governador, do secretário estadual da Educação, Renato Feder, e do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.
Localizada na Vila Adriana, a Escola Estadual Roberto Burle Marx integra o programa PPP Novas Escolas, iniciativa do Governo de São Paulo que prevê investimentos de R$ 2,1 bilhões na construção de 33 unidades escolares em 29 municípios paulistas.
A nova escola foi projetada para atender até 1.300 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em período integral, com jornada de nove horas diárias. As atividades terão início no segundo semestre deste ano.
Inicialmente, a unidade receberá cerca de 450 alunos que atualmente estudam em três escolas integradas da região. A expectativa é que o número de matrículas cresça gradativamente até atingir a capacidade total da estrutura.
Como funciona o modelo de PPP
No modelo adotado pelo Governo do Estado, a concessionária privada será responsável pela manutenção predial, limpeza, segurança e gestão da infraestrutura da escola pelos próximos 25 anos.
Já a Secretaria Estadual da Educação continuará responsável por toda a área pedagógica, incluindo currículo, gestão escolar, contratação de professores e atividades educacionais.
Segundo o governo, o objetivo é permitir que a rede estadual concentre esforços na qualidade do ensino, enquanto os serviços de infraestrutura ficam sob responsabilidade da iniciativa privada.
Estrutura moderna
A Escola Estadual Roberto Burle Marx foi construída com espaços voltados ao ensino integral e à inovação. A unidade conta com salas de aula, quatro ambientes de inovação, sala de leitura, auditório, refeitório, ginásio poliesportivo e instalações acessíveis para pessoas com deficiência.
A entrega marca o início da implantação do Lote Leste do programa PPP Novas Escolas, que reúne empreendimentos previstos para diversas regiões do estado e tem cronograma de conclusão entre 2026 e 2027.
A escola está localizada na Avenida Brigadeiro Gilberto Sampaio de Toledo, nº 81, na Vila Adriana, em São José dos Campos.