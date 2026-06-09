A greve dos servidores municipais de Taubaté está mantida ao menos até essa quarta-feira (10), quando a Prefeitura deve se reunir com o sindicato da categoria. A entidade disse que manterá a paralisação até o encontro com o prefeito Sérgio Victor (Novo).

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“Só o prefeito pode pôr fim à greve. Fomos informados que o prefeito chamará o sindicato para uma reunião na quarta-feira. Infelizmente, somente na quarta-feira. Enquanto isso, nós continuamos em greve”, disse a diretoria do sindicato.