A greve dos servidores municipais de Taubaté está mantida ao menos até essa quarta-feira (10), quando a Prefeitura deve se reunir com o sindicato da categoria. A entidade disse que manterá a paralisação até o encontro com o prefeito Sérgio Victor (Novo).
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“Só o prefeito pode pôr fim à greve. Fomos informados que o prefeito chamará o sindicato para uma reunião na quarta-feira. Infelizmente, somente na quarta-feira. Enquanto isso, nós continuamos em greve”, disse a diretoria do sindicato.
A paralisação começou no último dia 2 e afeta principalmente escolas e unidades de saúde de Taubaté. A categoria reivindica aumento de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que os servidores não tiveram revisão em 2025 e em 2026.
Desde o primeiro dia da greve, está vigente uma liminar (decisão provisória) do Tribunal de Justiça que determina que 70% dos servidores municipais permaneçam em atividade, para garantir que os serviços essenciais não serão prejudicados.
O sindicato foi notificado sobre a decisão nessa segunda-feira. A Prefeitura acredita que o risco de multa à entidade fará com que a adesão à paralisação diminua.
“Sobre o TJ, nós fomos oficiais hoje e estamos cumprindo sim a liminar da justiça. Por isso é muito importante que todas as pessoas que estão em greve venham ao nosso movimento, aos nossos atos e assinem a lista que caracteriza que você está em greve”, informou o sindicato.
Os servidores paralisados farão um novo ato nesta terça-feira (9), às 14h, em frente da Secretaria de Saúde. Logo após eles devem caminhar até a Câmara de Taubaté. “Precisamos nos manter mobilizados e juntos lutando pelos nossos direitos. Só o prefeito pode pôr fim à greve”, disse o sindicato.
Prefeitura se reuniu com vereadores
Nessa segunda-feira (8), terminou sem avanço a reunião entre Prefeitura de Taubaté e vereadores, na qual foi discutida a greve dos servidores municipais. Além de Sérgio Victor, participaram sete secretários municipais e 15 dos 19 vereadores.
No encontro, Sérgio afirmou que, devido às dificuldades financeiras do município, a Prefeitura não teria como apresentar, no momento, nenhuma contraproposta aos servidores. Essa posição deve ser repetida na reunião de quarta-feira (10), da qual participarão a Prefeitura, os vereadores e o sindicato.
Sérgio afirmou aos vereadores que a única proposta da Prefeitura continua a ser o aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56. Essa proposta foi anunciada no dia 28 de maio, horas antes dos servidores aprovarem a greve da categoria. O prefeito insistiu que, no momento, não há como debater o reajuste salarial.
Prefeitura deve apostar em liminar para esvaziar greve
Segundo vereadores ouvidos pela reportagem, que participaram da reunião, a Prefeitura entende estar em uma situação confortável para negociar com o sindicato, apesar da greve ter causado prejuízos a serviços em diversas áreas, principalmente na saúde e na educação.
O entendimento de parte dos vereadores foi de que a Prefeitura tentará usar o tempo a favor, apostando que os servidores devem retornar aos trabalhos diante do risco de terem os dias parados descontados do salário.