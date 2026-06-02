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Taubaté: Sérgio envia à Câmara texto que aumenta vale-alimentação

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Nathan Rodrigues/Arquivo Pessoal
O aumento do vale-alimentação é um dos nove itens da pauta de reivindicações do Sindicato dos Servidores, mas não é o principal; categoria entrou em greve nessa terça-feira
O aumento do vale-alimentação é um dos nove itens da pauta de reivindicações do Sindicato dos Servidores, mas não é o principal; categoria entrou em greve nessa terça-feira

Nessa terça-feira (2), no mesmo dia em que teve início a greve dos servidores de Taubaté, o prefeito Sérgio Victor (Novo) enviou à Câmara o projeto que aumenta o vale-alimentação do funcionalismo.

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Pela proposta, o valor mensal passará de R$ 502,50 para R$ 844,56. Além disso, passará a ser vinculado à UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté). Como a UFMT é corrigida anualmente pela inflação, isso garantiria que o valor do vale-alimentação não ficaria defasado nos próximos exercícios.

O aumento, que seria válido a partir de setembro, ainda depende de aprovação da Câmara. Segundo a Prefeitura, a medida aumentaria as despesas do município em R$ 9,16 milhões esse ano e em R$ 27,5 milhões no ano que vem.

Medida foi anunciada no dia da votação da greve

O anúncio de que o projeto seria enviado à Câmara foi feito na última quinta-feira (28), horas antes dos servidores aprovarem a greve da categoria. Na ocasião, a Prefeitura alegou que a medida "busca reconhecer a importância do funcionalismo público para o atendimento da população, sem comprometer a capacidade financeira do município e a manutenção dos serviços essenciais".

O aumento do vale-alimentação é um dos nove itens da pauta de reivindicações do Sindicato dos Servidores, mas não é o principal. A prioridade, segundo a categoria, é o reajuste salarial de 9,43%, que representaria a inflação acumulada dos últimos dois anos - os funcionários da Prefeitura não tiveram revisão dos salários em 2025 e 2026.

A greve da categoria teve início nessa terça-feira. À tarde, o Tribunal de Justiça expediu uma liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos servidores municipais permaneçam em atividade, para garantir que os serviços essenciais não serão prejudicados.

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