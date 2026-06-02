Nessa terça-feira (2), no mesmo dia em que teve início a greve dos servidores de Taubaté, o prefeito Sérgio Victor (Novo) enviou à Câmara o projeto que aumenta o vale-alimentação do funcionalismo.

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Pela proposta, o valor mensal passará de R$ 502,50 para R$ 844,56. Além disso, passará a ser vinculado à UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté). Como a UFMT é corrigida anualmente pela inflação, isso garantiria que o valor do vale-alimentação não ficaria defasado nos próximos exercícios.