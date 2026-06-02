Nessa terça-feira (2), no mesmo dia em que teve início a greve dos servidores de Taubaté, o prefeito Sérgio Victor (Novo) enviou à Câmara o projeto que aumenta o vale-alimentação do funcionalismo.
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Pela proposta, o valor mensal passará de R$ 502,50 para R$ 844,56. Além disso, passará a ser vinculado à UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté). Como a UFMT é corrigida anualmente pela inflação, isso garantiria que o valor do vale-alimentação não ficaria defasado nos próximos exercícios.
O aumento, que seria válido a partir de setembro, ainda depende de aprovação da Câmara. Segundo a Prefeitura, a medida aumentaria as despesas do município em R$ 9,16 milhões esse ano e em R$ 27,5 milhões no ano que vem.
Medida foi anunciada no dia da votação da greve
O anúncio de que o projeto seria enviado à Câmara foi feito na última quinta-feira (28), horas antes dos servidores aprovarem a greve da categoria. Na ocasião, a Prefeitura alegou que a medida "busca reconhecer a importância do funcionalismo público para o atendimento da população, sem comprometer a capacidade financeira do município e a manutenção dos serviços essenciais".
O aumento do vale-alimentação é um dos nove itens da pauta de reivindicações do Sindicato dos Servidores, mas não é o principal. A prioridade, segundo a categoria, é o reajuste salarial de 9,43%, que representaria a inflação acumulada dos últimos dois anos - os funcionários da Prefeitura não tiveram revisão dos salários em 2025 e 2026.