A greve dos servidores municipais de Taubaté, que entrou na segunda semana nesta segunda-feira (8), afeta o funcionamento de escolas e de unidades de saúde.

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Há escolas funcionando sem professores, com os alunos recebidos por auxiliares, que ficaram responsáveis por atividades. Também há relatos de problemas em unidades básicas de saúde.