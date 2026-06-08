Veja o relato do chefe do Grupo Olivetano

"Eu sempre tive o costume de acordar antes dos outros, higienizar-me, vistoriar o local e somente depois, no horário combinado, acordar o acampamento. Qual não foi minha surpresa ao encontrar as panelas fora de lugar, espalhadas.

Acordei os rapazes para que ajudassem a procurar o material faltante. Encontraram a lata de óleo em um local totalmente diferente das panelas, em direção oposta, caída no chão e sem qualquer vestígio de óleo derramado. A lata de manteiga, que fora deixada dentro de uma panela com água, não foi encontrada. A panela estava jogada em um canto, juntamente com as demais. Os ovos não foram encontrados, nem vestígio. Salvioni encontrou uma parte da tampa da manteiga, mastigada e jogada próximo à lata de óleo. Todos ficamos revoltados com o fato. Algumas panelas não foram localizadas. Eu acendi o fogo para o café (...)".

"Salvioni sorteou com uns palitos o lavador de pratos, tendo sido sorteado o Marco Aurélio. Enquanto os lavava, os demais cuidavam da fogueira e da arrumação da barraca. Eu saí para dar uma olhada nos arredores e ao vislumbrar, desde uma pequena clareira próxima, o Vale do Paraíba, chamei a Tropa Sênior para testemunhar a beleza do local. Estava tudo coberto pela neblina. Parecia uma tela de cinema, com montanhas de algodão".