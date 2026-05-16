O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O aviso vale entre esta sexta-feira (16) e domingo (17).

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Entre os municípios que podem ser atingidos estão São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e Campos do Jordão.