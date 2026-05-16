O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O aviso vale entre esta sexta-feira (16) e domingo (17).
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Entre os municípios que podem ser atingidos estão São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e Campos do Jordão.
Segundo o instituto, a previsão indica chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diferentes pontos da região ao longo do fim de semana.
Os acumulados de chuva podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a até 50 milímetros durante o dia. Já os ventos devem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
Apesar de o alerta ser classificado como de baixo risco, o Inmet chama atenção para possíveis transtornos causados pelas mudanças bruscas no tempo, como quedas de árvores, alagamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações.
Recomendações durante as tempestades
O instituto orienta que a população redobre os cuidados durante períodos de chuva forte e ventania.
Entre as recomendações estão:
- evitar abrigo debaixo de árvores durante tempestades;
- não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas;
- evitar áreas de alagamento;
- desligar aparelhos elétricos em caso de descargas atmosféricas.
O alerta também destaca o risco de quedas de galhos e acidentes provocados pelos ventos fortes.
Mudança no tempo
A previsão aponta um fim de semana de instabilidade climática em toda a região, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia e variações rápidas no tempo.
As cidades do Litoral Norte e áreas da Serra da Mantiqueira podem registrar os maiores volumes de chuva devido à combinação entre umidade e avanço de áreas de instabilidade.