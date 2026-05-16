Três jovens estão desaparecidos há 11 dias em Taubaté. Eles foram vistos pela última vez, no dia 5 de maio, na região do bairro Jardim Sandra Maria, entrando em um carro preto. Desde então, não deram mais notícias aos familiares.
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Os desaparecidos são Rafael, Alisson e Miguel. Segundo as famílias, os três eram amigos inseparáveis e costumavam estar sempre juntos. Alisson, de 22 anos, é tio de Miguel, de 18. Recentemente, os três haviam alugado uma casa e passaram a morar juntos, dividindo as despesas do imóvel.
A última informação sobre o paradeiro dos jovens teria chegado por meio de moradores da região, que disseram ter visto os três entrando em um veículo preto próximo a uma rotatória na entrada do bairro. A Polícia Civil investiga se eles entraram no carro por vontade própria ou se foram obrigados.
A dor dos familiares com o desaparecimento
O desaparecimento tem causado desespero entre os familiares. Dona Geralda, avó de Rafael, afirma que criou o neto desde criança e vive dias de angústia desde o sumiço. “Eu só quero meu filho de volta. Independente da notícia, eu só quero ele de volta”, disse.
Marcela, mãe de Miguel, também pede ajuda para encontrar o filho. “Estou acabada, com uma angústia muito grande no meu coração. Só quero achar meu filho”, afirmou.
Já Adriano, irmão de Alisson e parente de Miguel, contou que tem feito buscas em áreas de mata e não consegue descansar desde o desaparecimento. “Não tenho resposta, não consigo dormir. Trabalho chorando”, relatou.
De acordo com os familiares, Miguel trabalhava como flanelinha nas proximidades do Mercado Municipal de Taubaté e também consertava brinquedos em casa. Alisson atuava como motorista por aplicativo. Rafael é descrito pela família como um amigo presente, sempre próximo dos outros dois jovens.
Jovens não tinham inimigos
Os parentes afirmam que os três não tinham inimigos, não haviam relatado ameaças e não demonstraram estar enfrentando problemas antes do desaparecimento. Por isso, o caso é tratado com estranheza pelas famílias.
A investigação também enfrenta dificuldades por causa da circulação de informações falsas. Segundo os familiares, eles já receberam ligações e mensagens com supostas pistas sobre o paradeiro dos jovens, mas muitas delas seriam trotes.
A Polícia Civil tenta identificar o carro preto visto na região e apurar quem estava no veículo. A expectativa é que a pessoa responsável pelo carro seja localizada e chamada para prestar depoimento.
Enquanto aguardam respostas, as famílias pedem ajuda da população para encontrar Rafael, Alisson e Miguel. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos três jovens deve procurar a Polícia Civil ou acionar os canais oficiais de denúncia.