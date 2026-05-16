Três jovens estão desaparecidos há 11 dias em Taubaté. Eles foram vistos pela última vez, no dia 5 de maio, na região do bairro Jardim Sandra Maria, entrando em um carro preto. Desde então, não deram mais notícias aos familiares.

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Os desaparecidos são Rafael, Alisson e Miguel. Segundo as famílias, os três eram amigos inseparáveis e costumavam estar sempre juntos. Alisson, de 22 anos, é tio de Miguel, de 18. Recentemente, os três haviam alugado uma casa e passaram a morar juntos, dividindo as despesas do imóvel.