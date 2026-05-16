Uma escola de linguas de Lorena comunicou, neste sábado (16), a morte da colaboradora Tássia Marcondes. A informação foi divulgada pela unidade por meio das redes sociais, em uma nota de pesar publicada no perfil oficial da escola.

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Na mensagem, a equipe lamentou a perda e destacou a trajetória da colaboradora, que, segundo a publicação, enfrentava uma batalha contra o câncer. “Após uma batalha enfrentada com muita coragem, força e bravura contra o câncer, Tássia parte deixando lembranças inesquecíveis”, diz trecho da homenagem.