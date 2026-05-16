Uma escola de linguas de Lorena comunicou, neste sábado (16), a morte da colaboradora Tássia Marcondes. A informação foi divulgada pela unidade por meio das redes sociais, em uma nota de pesar publicada no perfil oficial da escola.
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Na mensagem, a equipe lamentou a perda e destacou a trajetória da colaboradora, que, segundo a publicação, enfrentava uma batalha contra o câncer. “Após uma batalha enfrentada com muita coragem, força e bravura contra o câncer, Tássia parte deixando lembranças inesquecíveis”, diz trecho da homenagem.
A escola também ressaltou o carinho e a dedicação de Tássia durante o período em que integrou a equipe. “Sua dedicação, seu sorriso e sua presença marcaram profundamente cada pessoa que teve o privilégio de conviver com ela”, publicou a KNN Lorena.
Nos comentários da publicação, amigos, colegas e alunos prestaram homenagens. Uma das mensagens descreveu Tássia como “sempre tão doce com todos”. Outra pessoa afirmou que ela era “uma guerreira, exemplo de pessoa e de profissional”.
A unidade se solidarizou com familiares e amigos neste momento de luto. “Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos, trazendo força para enfrentar esta perda tão dolorosa”, finalizou a nota.