O Manthiqueira de Guaratinguetá deixou escapar a vitória e ficou no empate por 2 a 2 com o Mauaense na tarde deste sábado (16), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, pela quinta rodada do grupo 4 no Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.
Com esse resultado, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, segue sem vencer fora de casa, mas vai a 5 pontos e entra momentaneamente na zona de classificação, em quarto lugar, enquanto o time da Grande São Paulo vai a 8 pontos, em terceiro lugar.
Na próxima rodada, abertura do returno, o Manthiqueira recebe o Mauá no outro sábado (23), às 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. No mesmo dia e horário, o Mauaense recebe o Itaquaquecetuba, novamente no Pedro Benedetti.
O jogo
Em campo, o Manthiqueira teve dificuldades no primeiro tempo e viu o Mauaense abriu o placar aos 13min. No lance, Anderson avançou pela esquerda e bateu rasteiro: 1 a 0.
Ainda na primeira etapa, o time da região tentou o empate, mas não teve grandes chances para marcar. E foi para o intervalo em desvantagem.
No segundo tempo, a Laranja Mecânica voltou melhor e, em contra-ataque pela esquerda, aos 11min, empatou o jogo. No lance, Khevin correu entre os zagueiros, recebeu e mandou cruzado, no canto esquerdo: 1 a 1.
Dois minutos depois, veio a virada do Manthiqueira. Após bobeira da zaga do Mauaense, com recuo estabanado para o goleiro, Danilo Regio correu mais rápido que o goleiro, dominou, driblou e mandou para o fundo da rede: 2 a 1.
Em desvantagem, o time da Grande São Paulo iniciou uma pressão forte, com muitas chances criadas e até mesmo uma defesa milagrosa do goleiro Vinícius. E, aos 45min, a defesa da Laranja Mecânica fez pênalti. Porém, Travassos bateu no canto esquerdo e Vinícius foi lá buscar e defender.
Contudo, ainda tinha jogo e, aos 49min, o Mauense empatou com Pablo, que marcou um golaço no ângulo esquerdo de Vinícius, que desta vez nada pôde fazer: 2 a 2.