Um motoboy se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (16), no Anel Viário, em São José dos Campos.

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De acordo com informações preliminares, equipes de resgate foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do motociclista.