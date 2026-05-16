18 de maio de 2026
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ACIDENTE

Agora: motoboy fica ferido em acidente no Anel Viário, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente no Anel Viário
Acidente no Anel Viário

Um motoboy se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (16), no Anel Viário, em São José dos Campos.

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De acordo com informações preliminares, equipes de resgate foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do motociclista.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Por conta do atendimento, o trânsito no trecho pode apresentar lentidão. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.

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