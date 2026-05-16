Um motoboy se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (16), no Anel Viário, em São José dos Campos.
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De acordo com informações preliminares, equipes de resgate foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do motociclista.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
Por conta do atendimento, o trânsito no trecho pode apresentar lentidão. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.