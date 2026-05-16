O acidente aconteceu na Avenida São José, na região central da cidade, e mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito.

Imagens registradas por testemunhas mostram o ônibus do transporte coletivo que perdeu o controle e avançou contra o calçadão da orla do Banhado, em São José dos Campos, na tarde deste sábado (16).

O vídeo gravado logo após a colisão mostra o coletivo parado sobre o calçadão da orla do Banhado após derrubar um poste. A cena chamou a atenção de pedestres, motoristas e pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

Segundo informações preliminares, o ônibus havia saído da Rodoviária Central e seguia pela Avenida São José quando o motorista perdeu o controle da direção. Com isso, o coletivo saiu da pista, atingiu um poste e invadiu a área destinada a pedestres na orla do Banhado.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Testemunhas relataram que o motorista pode ter passado mal ao volante ou tentado desviar de algum obstáculo na via, mas nenhuma das hipóteses foi confirmada oficialmente até o momento.