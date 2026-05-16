O Tamanduá Bar, em São José dos Campos, inaugura neste sábado (16) o espaço “Formigueiro”, nova área localizada no piso inferior do estabelecimento, no Jardim Nova América.

A ampliação ocorre cerca de três meses após a abertura da casa, inaugurada em fevereiro deste ano. Com o novo ambiente, o bar passa a funcionar com dois espaços simultaneamente.

No piso térreo, chamado “Território”, a programação começa às 13h, com feijoada e apresentações musicais ao longo do dia.