O Tamanduá Bar, em São José dos Campos, inaugura neste sábado (16) o espaço “Formigueiro”, nova área localizada no piso inferior do estabelecimento, no Jardim Nova América.
A ampliação ocorre cerca de três meses após a abertura da casa, inaugurada em fevereiro deste ano. Com o novo ambiente, o bar passa a funcionar com dois espaços simultaneamente.
No piso térreo, chamado “Território”, a programação começa às 13h, com feijoada e apresentações musicais ao longo do dia.
À noite, a banda Segura Malandro e o DJ Cirillo se apresentam no espaço principal com repertório voltado à música brasileira.
Já no novo ambiente, o “Formigueiro”, a programação terá shows da dupla Lucas e Priscila e apresentação do DJ Marlboro, a partir das 20h.
Segundo os organizadores, o espaço também poderá ser utilizado para eventos corporativos, aniversários e confraternizações.
Serviço
Inauguração do espaço Formigueiro no Tamanduá Bar
- Avenida Manoel Borba Gato, 158, Jardim Nova América, São José dos Campos
- Sábado, 16 de maio
A partir das 20h no novo espaço; programação geral inicia às 13h.