Um acidente envolvendo dois carros terminou com um veículo capotado na madrugada deste sábado (16), na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, região norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h30. A colisão envolveu um Fiat Mobi e um Jeep Renegade. Após a batida, um dos automóveis capotou.