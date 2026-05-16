Um acidente envolvendo dois carros terminou com um veículo capotado na madrugada deste sábado (16), na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, região norte de São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h30. A colisão envolveu um Fiat Mobi e um Jeep Renegade. Após a batida, um dos automóveis capotou.
Ainda segundo a PM, o motorista apontado como causador do acidente deixou o local antes da chegada das equipes. O carro dele foi localizado abandonado e precisou ser removido por guincho.
No veículo que capotou estavam quatro pessoas. O condutor recusou atendimento médico. Outras três vítimas, todas do sexo feminino, incluindo uma criança de 9 anos, foram atendidas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Uma testemunha relatou que o motorista que fugiu teria avançado o sinal vermelho antes da colisão. Ainda conforme o relato, uma carteira com a CNH do suspeito foi encontrada dentro do carro abandonado.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades.