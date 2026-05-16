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VAGAS

Indústria abre vagas de auxiliar de produção em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Empresa tem vagas abertas
Empresa tem vagas abertas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Taubaté está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 20 vagas de auxiliar de produção em uma indústria do município.

As oportunidades oferecem salário de R$ 2.200, além de vale-transporte e vale-refeição. Para participar, é necessário ter ensino médio completo. Não é exigida experiência anterior na função.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no PAT de Taubaté, localizado na Rodoviária Nova. O atendimento ocorre das 9h às 17h.

Currículos também serão recebidos no Bairros Vivos

Além do atendimento no PAT, moradores do bairro Santa Tereza e regiões próximas poderão entregar currículos durante a ação do programa Bairros Vivos, que acontece neste sábado (16), das 10h às 16h.

A ação será realizada na escola Docelina Silva de Campos Coelho, localizada na Rua Professora Odila de Almeida Carvalho, s/nº.

A iniciativa busca facilitar o acesso dos candidatos aos serviços de intermediação de mão de obra e aproximar as oportunidades de emprego dos moradores da região.

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