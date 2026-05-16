Um carro capotado chamou a atenção de motoristas e moradores que passaram pela avenida Rui Barbosa, região de Santana, na zona norte de São José dos Campos, na manhã deste sábado (16).

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De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu na mdrugada. O veículo capotado teria sido atingido por outro carro. Com o impacto, o motorista perdeu o controle, capotou e atingiu a estrutura do estabelecimento comercial.