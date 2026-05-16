Uma motociclista de 27 anos ficou ferida após um acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (15), em Caraguatatuba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros às 18h10, na Avenida Rio Branco, no bairro Jardim Jaqueira, próximo ao Terminal Rodoviário.

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Segundo os bombeiros, a vítima, moradora de Caraguatatuba, conduzia uma motocicleta que colidiu com um veículo que seguia na mesma direção.