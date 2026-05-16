18 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motociclista fica ferida em acidente em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente em Caraguatatuba deixou ferida
Acidente em Caraguatatuba deixou ferida

Uma motociclista de 27 anos ficou ferida após um acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (15), em Caraguatatuba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros às 18h10, na Avenida Rio Branco, no bairro Jardim Jaqueira, próximo ao Terminal Rodoviário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os bombeiros, a vítima, moradora de Caraguatatuba, conduzia uma motocicleta que colidiu com um veículo que seguia na mesma direção.

Com o impacto, a mulher apresentou dores e suspeita de luxação nos membros inferiores. Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate no local e, em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.

Após o atendimento da vítima, o local ficou aos cuidados da equipe de trânsito e da Concessionária Tamoios.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários