Uma motociclista de 27 anos ficou ferida após um acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (15), em Caraguatatuba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros às 18h10, na Avenida Rio Branco, no bairro Jardim Jaqueira, próximo ao Terminal Rodoviário.
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Segundo os bombeiros, a vítima, moradora de Caraguatatuba, conduzia uma motocicleta que colidiu com um veículo que seguia na mesma direção.
Com o impacto, a mulher apresentou dores e suspeita de luxação nos membros inferiores. Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe de resgate no local e, em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.
Após o atendimento da vítima, o local ficou aos cuidados da equipe de trânsito e da Concessionária Tamoios.