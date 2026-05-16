Um passageiro de São José dos Campos viveu momentos de terror durante um assalto a um ônibus de turismo na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no sábado (9), quando três criminosos armados invadiram o coletivo que seguia de São José dos Campos para a Região dos Lagos.
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Entre os pertences levados pelos assaltantes estava a mochila de um passageiro joseense que carregava as cinzas da mãe. Segundo relatos, ele seguia viagem para Arraial do Cabo, onde levaria o material, quando teve a bagagem roubada durante a ação criminosa.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus é rendido. Dois criminosos entraram no coletivo armados com pistolas, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora, com um fuzil, dando cobertura ao assalto.
Durante a abordagem, os passageiros tiveram celulares, dinheiro, bolsas e outros pertences levados. O motorista também foi roubado, e os criminosos fugiram levando ainda a chave do ônibus.
Uma das vítimas contou que foi acordada com a invasão dos assaltantes.
“Eu acordei no susto, já tinham dois caras dentro do ônibus. Caras completamente armados, com arma na mão e o rosto coberto para não serem identificados. Já pedindo dinheiro”, relatou.
Segundo o passageiro, uma das vítimas teve uma arma apontada para a cabeça porque não conseguia abrir a pochete para entregar os objetos.
“O cara botou a arma na cabeça dele. Foi nesse nível”, afirmou.
O roubo da mochila com as cinzas da mãe causou ainda mais comoção entre os passageiros. A vítima seguia de São José dos Campos para o litoral fluminense quando perdeu o item de valor sentimental.
“Foi um momento de muito terror”, disse uma das vítimas.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.