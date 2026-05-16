Um passageiro de São José dos Campos viveu momentos de terror durante um assalto a um ônibus de turismo na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no sábado (9), quando três criminosos armados invadiram o coletivo que seguia de São José dos Campos para a Região dos Lagos.

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Entre os pertences levados pelos assaltantes estava a mochila de um passageiro joseense que carregava as cinzas da mãe. Segundo relatos, ele seguia viagem para Arraial do Cabo, onde levaria o material, quando teve a bagagem roubada durante a ação criminosa.