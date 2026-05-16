O ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, de São José dos Campos, teria recebido R$ 383,6 milhões em propinas em um suposto esquema bilionário de fraude em créditos de ICMS no estado de São Paulo. A informação consta em denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Formado em primeiro lugar pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Artur é apontado pelo Gedec (Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos) como um dos líderes da chamada “Máfia do ICMS”, organização criminosa acusada de movimentar mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários fraudulentos para beneficiar grandes empresas.