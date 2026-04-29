O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou nessa quarta-feira (29) a lei que reajusta em 5% os salários dos servidores da Câmara. A medida será válida a partir de 1º de maio.

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Proposto pela Mesa Diretora da Câmara, o projeto que resultou no reajuste havia sido aprovado por unanimidade pelos vereadores na sessão de 31 de março. O índice está acima da inflação oficial de 2025, que ficou em 4,26%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No projeto, a Mesa Diretora alegou que o percentual "busca recompor o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos municipais, considerando como ponto de partida os principais números da inflação, os quais apresentaram variação anual próxima de 4% a 4,5% em 2025".