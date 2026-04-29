30 de abril de 2026
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PRÉVIA DO ORÇAMENTO

Projeto da LDO 2027 de SJC recebeu 324 sugestões de moradores

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
A área da Mobilidade Urbana reuniu o maior número de sugestões da população, com 69, seguida de Finanças (51), Saúde (42), Manutenção da Cidade (38), Habitação (30), Proteção ao Cidadão (25)
A área da Mobilidade Urbana reuniu o maior número de sugestões da população, com 69, seguida de Finanças (51), Saúde (42), Manutenção da Cidade (38), Habitação (30), Proteção ao Cidadão (25)

Sugestões
A Prefeitura de São José dos Campos recebeu 324 sugestões da população em meio ao processo de elaboração do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. As propostas foram apresentadas em duas audiências públicas (17 e 25 de março) e por meio digital (entre os dias 28 de fevereiro e 31 de março).

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Áreas
A área da Mobilidade Urbana reuniu o maior número de sugestões da população, com 69, seguida de Finanças (51), Saúde (42), Manutenção da Cidade (38), Habitação (30), Proteção ao Cidadão (25), Esportes (22), Fundação Cultural (15), Apoio Social (9), Educação (7), Obras (7), Urbanismo (6), Inovação (2) e Fundhas (1).

Projeto
O projeto da LDO, que define as metas e prioridades para o orçamento municipal de 2027 e também orienta a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), será encaminhado pela Prefeitura à Câmara nessa quinta-feira (30).

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