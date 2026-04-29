Sugestões

A Prefeitura de São José dos Campos recebeu 324 sugestões da população em meio ao processo de elaboração do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. As propostas foram apresentadas em duas audiências públicas (17 e 25 de março) e por meio digital (entre os dias 28 de fevereiro e 31 de março).

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Áreas

A área da Mobilidade Urbana reuniu o maior número de sugestões da população, com 69, seguida de Finanças (51), Saúde (42), Manutenção da Cidade (38), Habitação (30), Proteção ao Cidadão (25), Esportes (22), Fundação Cultural (15), Apoio Social (9), Educação (7), Obras (7), Urbanismo (6), Inovação (2) e Fundhas (1).