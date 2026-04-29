Projeto

O vereador Anderson Senna (PL), de São José dos Campos, apresentou projeto que visa conceder a Medalha Cassiano Ricardo à deputada estadual Leticia Aguiar (PL). Leticia, que é joseense, é namorada de Senna.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tramitação

Protocolado nessa terça-feira (28), o projeto será lido na sessão de quinta-feira (30) e passará a tramitar na Câmara. O texto será submetido à análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.