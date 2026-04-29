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MEDALHA

Vereador de São José propõe honraria para namorada deputada

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Facebook
Anderson Senna apresentou projeto que visa conceder a Medalha Cassiano Ricardo à deputada estadual Leticia Aguiar; os dois, que são filiados ao PL, são namorados
Anderson Senna apresentou projeto que visa conceder a Medalha Cassiano Ricardo à deputada estadual Leticia Aguiar; os dois, que são filiados ao PL, são namorados

Projeto
O vereador Anderson Senna (PL), de São José dos Campos, apresentou projeto que visa conceder a Medalha Cassiano Ricardo à deputada estadual Leticia Aguiar (PL). Leticia, que é joseense, é namorada de Senna.

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Tramitação
Protocolado nessa terça-feira (28), o projeto será lido na sessão de quinta-feira (30) e passará a tramitar na Câmara. O texto será submetido à análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.

Justificativa
No projeto, Senna alega que a proposta visa conceder a honraria à deputada "em reconhecimento à sua atuação pública e aos relevantes serviços prestados ao município", e que Leticia "tem se destacado pela defesa permanente dos interesses de São José dos Campos, pela articulação institucional e pela destinação de recursos relevantes ao município".

Namorada
Senna está no primeiro mandato na Câmara. Leticia está no segundo mandato na Assembleia Legislativa. A coluna questionou o vereador sobre o fato do projeto propor uma honraria para a namorada dele, mas não houve resposta até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

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