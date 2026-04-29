Um menino de apenas 3 anos foi decisivo para salvar a própria mãe, a jovem Camila Ragazini, de 24 anos, de São José dos Campos, após ela ter sido atingida por 17 facadas por um homem que havia conhecido nas redes sociais. O crime ocorreu em Extrema (MG), para onde a jovem viajou para conhecer o rapaz.
Após ver a mãe sendo brutalmente esfaqueada, a criança correu para a rua pedindo ajuda, mobilizou vizinhos e garantiu o socorro da vítima, que segue internada em estado grave. Mesmo em estado crítico, ela conseguiu informar à polícia o nome do agressor.
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Criança foi essencial para o socorro
De acordo com o boletim de ocorrência, moradores ouviram gritos por volta das 8h15 e se depararam com a criança em desespero, pedindo ajuda. Uma vizinha localizou Camila caída, com múltiplas perfurações, e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.
O menino foi acolhido pelo Conselho Tutelar. Segundo relatos, a atitude da criança foi fundamental para que a jovem recebesse atendimento a tempo.
Discussão antecedeu ataque
Camila havia viajado para Extrema dias antes para conhecer o suspeito, identificado como João Vitor Sousa Almeida. Segundo as investigações, os dois não mantinham um relacionamento formal.
Após alguns dias na cidade, a jovem decidiu retornar para São José dos Campos, o que teria provocado uma discussão. O desentendimento terminou no ataque violento com faca. Entre os ferimentos, há registro de perfuração no pulmão.
Mensagens após o crime chocam familiares
Após a agressão, o suspeito teria usado o celular da vítima para enviar mensagens a contatos dela. Em uma delas, encaminhou uma foto da jovem ensanguentada, afirmando que ela havia sido morta.
Familiares relataram ainda que, dias antes, mensagens suspeitas já vinham sendo enviadas do telefone de Camila, levantando a hipótese de que o aparelho estivesse sendo utilizado por outra pessoa.
Suspeito foi preso após fuga
Após o crime, o homem fugiu levando o celular da vítima, mas deixou o próprio aparelho no local, o que ajudou na identificação. A Polícia Civil conseguiu localizá-lo por meio de rastreamento.
Ele ainda tentou resistir à abordagem, mas foi contido e preso. O caso segue sob investigação.
Estado de saúde
Camila foi socorrida em estado gravíssimo e permanece internada em uma unidade hospitalar, sob cuidados intensivos. Segundo familiares, ela apresentou leve melhora nas últimas horas e está consciente.
O pai da jovem afirmou à imprensa local que a família está focada na recuperação e espera que o caso seja esclarecido com a responsabilização do agressor.