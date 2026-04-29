Um menino de apenas 3 anos foi decisivo para salvar a própria mãe, a jovem Camila Ragazini, de 24 anos, de São José dos Campos, após ela ter sido atingida por 17 facadas por um homem que havia conhecido nas redes sociais. O crime ocorreu em Extrema (MG), para onde a jovem viajou para conhecer o rapaz.

Após ver a mãe sendo brutalmente esfaqueada, a criança correu para a rua pedindo ajuda, mobilizou vizinhos e garantiu o socorro da vítima, que segue internada em estado grave. Mesmo em estado crítico, ela conseguiu informar à polícia o nome do agressor.

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Criança foi essencial para o socorro