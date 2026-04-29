A Polícia Civil confirmou, na noite desta terça-feira (28), que o corpo encontrado decapitado no Parque Ecológico Roberto Burle Marx, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, é da jovem Kethlen Moreira Soares, de 23 anos, que estava desaparecida desde o início de abril.

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A identificação foi realizada pelo IML (Instituto Médico Legal), após peritos e investigadores reconhecerem tatuagens compatíveis com as da vítima. O corpo havia sido localizado no último sábado (25), já em avançado estado de decomposição.

Jovem estava desaparecida desde o início do mês