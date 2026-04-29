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INVESTIGAÇÃO

Corpo decapitado é de jovem desaparecida

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

A Polícia Civil confirmou, na noite desta terça-feira (28), que o corpo encontrado decapitado no Parque Ecológico Roberto Burle Marx, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, é da jovem Kethlen Moreira Soares, de 23 anos, que estava desaparecida desde o início de abril.

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A identificação foi realizada pelo IML (Instituto Médico Legal), após peritos e investigadores reconhecerem tatuagens compatíveis com as da vítima. O corpo havia sido localizado no último sábado (25), já em avançado estado de decomposição.

Jovem estava desaparecida desde o início do mês

Kethlen estava desaparecida desde o dia 3 de abril. Familiares já temiam pelo pior desfecho, diante de informações que surgiram durante as buscas.

Segundo relatos de parentes, a jovem poderia estar enfrentando problemas relacionados a dívidas e possível envolvimento com drogas, o que levantou preocupações sobre sua segurança. Kethlen deixa dois filhos, de 4 e 6 anos.

Investigação em andamento

O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais como homicídio. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, e diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis.

O laudo pericial, que deve apontar oficialmente a causa da morte, ainda está em elaboração e será fundamental para o avanço das investigações.

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