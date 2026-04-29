A Polícia Civil confirmou, na noite desta terça-feira (28), que o corpo encontrado decapitado no Parque Ecológico Roberto Burle Marx, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, é da jovem Kethlen Moreira Soares, de 23 anos, que estava desaparecida desde o início de abril.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A identificação foi realizada pelo IML (Instituto Médico Legal), após peritos e investigadores reconhecerem tatuagens compatíveis com as da vítima. O corpo havia sido localizado no último sábado (25), já em avançado estado de decomposição.
Jovem estava desaparecida desde o início do mês
Kethlen estava desaparecida desde o dia 3 de abril. Familiares já temiam pelo pior desfecho, diante de informações que surgiram durante as buscas.
Segundo relatos de parentes, a jovem poderia estar enfrentando problemas relacionados a dívidas e possível envolvimento com drogas, o que levantou preocupações sobre sua segurança. Kethlen deixa dois filhos, de 4 e 6 anos.
Investigação em andamento
O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais como homicídio. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, e diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis.
O laudo pericial, que deve apontar oficialmente a causa da morte, ainda está em elaboração e será fundamental para o avanço das investigações.