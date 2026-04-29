A Polícia Civil identificou como Moisés Luiz da Silva, de 44 anos, o homem encontrado morto com um tiro no rosto na manhã desta terça-feira (28), em Cruzeiro. O corpo estava parcialmente coberto por uma lona na Estrada Rufino de Almeida, na Vila Dr. João Batista, e o caso é investigado como homicídio.

É o quarto homicídio na cidade em quatro dias.

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