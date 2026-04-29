A Polícia Civil identificou como Moisés Luiz da Silva, de 44 anos, o homem encontrado morto com um tiro no rosto na manhã desta terça-feira (28), em Cruzeiro. O corpo estava parcialmente coberto por uma lona na Estrada Rufino de Almeida, na Vila Dr. João Batista, e o caso é investigado como homicídio.
É o quarto homicídio na cidade em quatro dias.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um morador por volta das 6h30, após a localização de um corpo aparentemente sem vida caído ao solo. Equipes da Polícia Civil estiveram no local, preservaram a área e acionaram a perícia técnica.
Durante a análise inicial, foi constatado um disparo de arma de fogo na lateral direita do rosto da vítima. Há indícios de que o projétil tenha ficado alojado no crânio. A estimativa preliminar é de que o crime tenha ocorrido cerca de quatro horas antes da chegada das equipes.
O caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria desconhecida.
Corpo coberto por lona
O corpo de Moisés estava parcialmente coberto por uma lona nas cores azul e cinza, que foi apreendida para perícia. Segundo avaliação inicial, o material não apresentava manchas de sangue, o que indica que, a princípio, não teria sido utilizado para transportar o corpo.
A principal hipótese é de que a lona tenha sido usada apenas para cobrir a vítima após a execução, no próprio local do crime.
Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha para identificar os responsáveis e a motivação do crime.
Investigação em andamento
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico. O reconhecimento foi feito posteriormente por uma irmã da vítima.
A investigação está a cargo da Polícia Civil, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro. Equipes realizaram diligências na região e ouviram moradores em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o caso.
Um dos pontos apurados é o desaparecimento de uma bicicleta azul que, segundo relatos, era utilizada pela vítima e não foi encontrada no local.