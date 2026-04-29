Uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar, denominada "Operação Brooklyn", resultou na prisão de 16 homens e na apreensão de armas, munições e drogas na manhã desta quarta-feira (29). A ação ocorreu simultaneamente em Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.

Com o apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), Força Tática e das prefeituras locais, o 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) cumpriu cerca de 40 mandados judiciais.

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