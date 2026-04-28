Dois meses após a Câmara de Taubaté arquivar o projeto do ex-prefeito José Saud (PP) que criaria o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o prefeito Sérgio Victor (Novo) remeteu ao Legislativo a proposta de instituir o Plano Municipal de Prevenção, Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e de Proteção Integral à Vítima e ao Núcleo Familiar Afetado.

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Na proposta, Sérgio afirma que o texto "prevê atendimento imediato e integrado à mulher em situação de violência, com acolhimento inicial, escuta qualificada, avaliação preliminar de risco, orientação sobre direitos, canais de denúncia e medidas protetivas, além de encaminhamento à saúde, assistência social, apoio psicológico, órgãos de segurança pública e sistema de justiça, quando cabível".