A Vara do Júri e de Execuções Criminais de São José dos Campos condenou a até 26 anos de prisão membros da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) envolvidos com o ‘tribunal do crime’ na cidade. Eles foram julgados e condenados nessa quinta-feira (16).

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Dos seis homens identificados pela Polícia Civil e presos preventivamente após decisão da Justiça, quatro foram condenados pelo crime. Um quinto suspeito teve o caso desmembrado dos demais e o sexto teve a prisão preventiva revogada.