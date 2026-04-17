Um motorista de 42 anos foi morto com um tiro na cabeça ao tentar impedir um assalto na noite desta quinta-feira (16), na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e é investigado pela polícia.
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A vítima foi identificada como Alisson Oliveira de Jesus. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na região da Vila Calu, na divisa com Itapecerica da Serra, e encontraram o homem já sem vida.
Como foi o crime
De acordo com testemunhas, dois criminosos em uma motocicleta tentavam assaltar um entregador quando Alisson, que passava pelo local em um carro, decidiu intervir. Ele teria jogado o veículo contra os suspeitos, atingindo a moto e arremessando os assaltantes contra um muro.
Com o impacto, o carro chegou a atravessar parcialmente a estrutura e invadiu um bar. A motocicleta usada pelos criminosos ficou presa sob o veículo, dificultando a fuga imediata da dupla.
Ainda conforme o registro policial, após a colisão, os assaltantes se levantaram e um deles efetuou disparos de arma de fogo, atingindo o motorista na cabeça. Em seguida, os criminosos abandonaram a motocicleta e fugiram a pé.
A polícia constatou que o veículo utilizado pelos assaltantes apresentava sinais de adulteração. O verdadeiro proprietário foi localizado e confirmou estar com a moto, reforçando a suspeita de irregularidade. O veículo passará por perícia, incluindo exame de impressões digitais.
Equipes da perícia técnica e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas. Os veículos envolvidos também serão analisados.
O caso foi registrado no 47º Distrito Policial do Capão Redondo e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que dará continuidade às investigações. Até o momento, ninguém foi preso.
Quem era a vítima
Alisson Oliveira de Jesus trabalhava em uma mineradora e havia se mudado de Minas Gerais para São Paulo há cerca de um ano. Ele morava em Itapecerica da Serra e deixa duas filhas.
A família organiza o velório na cidade natal.