Um motorista de 42 anos foi morto com um tiro na cabeça ao tentar impedir um assalto na noite desta quinta-feira (16), na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e é investigado pela polícia.

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A vítima foi identificada como Alisson Oliveira de Jesus. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na região da Vila Calu, na divisa com Itapecerica da Serra, e encontraram o homem já sem vida.

Como foi o crime