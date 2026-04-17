Dois acidentes de trânsito registrados em um intervalo de seis dias no mesmo trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, na zona leste de São José dos Campos, têm chamado a atenção de moradores e preocupado motoristas da região.

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O primeiro caso aconteceu na manhã do dia 10 de abril, por volta das 8h50, no cruzamento da avenida com a rua dos Flamingos, na Vila Tatetuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos tentou realizar uma conversão e acabou atingindo outro carro. Uma mulher, de 41 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial. A ocorrência resultou em danos materiais e no atendimento da vítima.