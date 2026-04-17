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ACIDENTES

VÍDEO: Avenida de SJC tem 2 acidentes graves em uma semana; VEJA

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na avenida JK
Acidente na avenida JK

Dois acidentes de trânsito registrados em um intervalo de seis dias no mesmo trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, na zona leste de São José dos Campos, têm chamado a atenção de moradores e preocupado motoristas da região.

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O primeiro caso aconteceu na manhã do dia 10 de abril, por volta das 8h50, no cruzamento da avenida com a rua dos Flamingos, na Vila Tatetuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos tentou realizar uma conversão e acabou atingindo outro carro. Uma mulher, de 41 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial. A ocorrência resultou em danos materiais e no atendimento da vítima.

Já o segundo acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 5h, na Vila Industrial, nas proximidades de um posto de combustíveis, no mesmo corredor viário. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois veículos colidem frontalmente. Não há informações confirmadas sobre vítimas neste caso.

A repetição de acidentes em um curto intervalo de dias no mesmo eixo viário reforça o alerta para a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam pela região.

Segundo comerciantes da avenida,. o cruzamento, apesar de bem sinalizado, registra acidentes constantes.

Leia mais: VEJA: Ranking traz 10 vias com mais acidentes de trânsito em SJC

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