Dois acidentes de trânsito registrados em um intervalo de seis dias no mesmo trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, na zona leste de São José dos Campos, têm chamado a atenção de moradores e preocupado motoristas da região.
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O primeiro caso aconteceu na manhã do dia 10 de abril, por volta das 8h50, no cruzamento da avenida com a rua dos Flamingos, na Vila Tatetuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos tentou realizar uma conversão e acabou atingindo outro carro. Uma mulher, de 41 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial. A ocorrência resultou em danos materiais e no atendimento da vítima.
Já o segundo acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 5h, na Vila Industrial, nas proximidades de um posto de combustíveis, no mesmo corredor viário. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois veículos colidem frontalmente. Não há informações confirmadas sobre vítimas neste caso.
A repetição de acidentes em um curto intervalo de dias no mesmo eixo viário reforça o alerta para a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam pela região.
Segundo comerciantes da avenida,. o cruzamento, apesar de bem sinalizado, registra acidentes constantes.