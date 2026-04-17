O soldado da Polícia Militar Luigi Romano Angerami, 22 anos, deixou o Hospital Regional de Taubaté um mês após o grave acidente com uma viatura da PM. Ele teve alta médica e saiu da unidade sob aplausos de familiares, amigos e colegas na noite dessa quinta-feira (16).

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A saída do hospital marcou um momento de forte emoção para a corporação e para pessoas próximas, especialmente porque Luigi passou dias em coma e enfrentou um quadro considerado delicado desde a colisão.