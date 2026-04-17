O soldado da Polícia Militar Luigi Romano Angerami, 22 anos, deixou o Hospital Regional de Taubaté um mês após o grave acidente com uma viatura da PM. Ele teve alta médica e saiu da unidade sob aplausos de familiares, amigos e colegas na noite dessa quinta-feira (16).
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A saída do hospital marcou um momento de forte emoção para a corporação e para pessoas próximas, especialmente porque Luigi passou dias em coma e enfrentou um quadro considerado delicado desde a colisão.
A viatura da Força Tática em que Luigi estava se envolveu em uma colisão com um carro de passeio em um cruzamento, enquanto os policiais acompanhavam um motociclista, que conseguiu fugir.
Além do soldado, também estavam na equipe o cabo Fábio Vaz dos Santos, 50 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Um tenente sofreu escoriações.
A alta de Luigi representa a notícia mais aguardada desde o acidente de 16 de março. O soldado permanecia internado em estado grave, enquanto a corporação acompanhava a evolução clínica do policial e lidava com a perda do cabo Fábio Vaz.
Marco de superação
A recuperação do soldado passou a ser vista como um marco de superação por pessoas próximas. A cena da saída do hospital, com Luigi caminhando até familiares e amigos, reforçou o peso simbólico dessa alta depois de semanas de apreensão. Ele foi cumprimentado por policiais militares, amigos e familiares, e posou para imagens ao lado de uma viatura da PM.
No acidente, a viatura da equipe policial sofreu forte impacto após a colisão com um Fiat Argo, o que provocou capotamento e deixou os ocupantes feridos. O cabo Fábio Vaz morreu após o socorro. Luigi seguiu para o Hospital Regional. O outro oficial teve apenas escoriações e sobreviveu ao acidente.
A expectativa agora se volta ao processo de recuperação fora do hospital. Luigi deve continuar o tratamento em casa, com nova etapa de cuidados e acompanhamento após a internação prolongada.
O acidente também deixou marcas profundas na companhia da Força Tática em Taubaté. O cabo Fábio Vaz já estava perto da aposentadoria e tinha longa trajetória na corporação, fator que ampliou a comoção entre colegas de farda.
A saída de Luigi do hospital fecha a fase mais crítica do caso, mas mantém viva a memória do cabo Fábio Vaz e do acidente que atingiu a equipe policial durante uma ocorrência em serviço.