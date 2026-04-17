Uma criança de 2 anos morreu após sofrer desnutrição severa e desidratação em um caso que chocou autoridades nos Estados Unidos. O menino vivia em condições degradantes dentro de casa, na cidade de Tell City, e, segundo a polícia, chegou a ingerir materiais impróprios em uma tentativa desesperada de aliviar a fome.

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O caso veio à tona após uma ligação para o serviço de emergência no dia 31 de março. Quando equipes de resgate chegaram ao local, encontraram a criança inconsciente e sem sinais vitais. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada ainda na residência.