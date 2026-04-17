Uma criança de 2 anos morreu após sofrer desnutrição severa e desidratação em um caso que chocou autoridades nos Estados Unidos. O menino vivia em condições degradantes dentro de casa, na cidade de Tell City, e, segundo a polícia, chegou a ingerir materiais impróprios em uma tentativa desesperada de aliviar a fome.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso veio à tona após uma ligação para o serviço de emergência no dia 31 de março. Quando equipes de resgate chegaram ao local, encontraram a criança inconsciente e sem sinais vitais. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada ainda na residência.
Exames realizados posteriormente apontaram um quadro extremo: no organismo da vítima, foram identificados resíduos compatíveis com materiais presentes no ambiente doméstico, evidenciando as condições precárias em que o menino vivia.
De acordo com as investigações, a criança pesava cerca de 7 quilos (aproximadamente metade do esperado para a idade) e apresentava diversas lesões pelo corpo.
Casa em condições insalubres
Durante a perícia, o imóvel foi descrito como insalubre. Nos quartos das crianças, foram encontrados sinais de abandono, com sujeira acumulada, resíduos e presença de insetos.
Em contraste, o quarto dos pais apresentava boas condições de organização e limpeza, o que reforçou a suspeita de negligência.
Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o intervalo entre a última vez em que o menino foi visto com vida e o acionamento do socorro, estimado em mais de 14 horas.
Pais presos e investigação
Os pais da criança, identificados como Trevor Reichard-Hayes, de 39 anos, e Katherine Carter, de 31, foram presos e acusados de assassinato e negligência infantil.
Outras duas crianças que viviam na casa foram retiradas pelas autoridades de proteção. Uma delas foi hospitalizada em estado grave, também com sinais de desnutrição.
O caso segue sob investigação, e o casal deve responder à Justiça nas próximas semanas.