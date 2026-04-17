Um homem foi morto com uma facada no peito após uma discussão durante uma bebedeira na noite desta quinta-feira (16), no bairro Havaí, na região Oeste de Belo Horizonte. O principal suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante no local.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncia de um homem esfaqueado. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram o portão aberto e, ao entrarem no imóvel, localizaram a vítima no andar superior.
O homem estava caído sobre um sofá, de bruços, já sem sinais de vida e com grande quantidade de sangue.
Ainda no local, os militares encontraram a esposa do suspeito, que confirmou que ele também estava na casa. O homem foi localizado e detido em flagrante pelo crime de homicídio.
Discussão durante bebedeira
Em depoimento aos policiais, o suspeito afirmou que ele e a vítima eram colegas de trabalho e consumiam bebidas alcoólicas quando teve início uma discussão. Segundo relato, o desentendimento começou após a vítima, supostamente, dirigir palavras desrespeitosas à esposa e à filha do autor.
A briga evoluiu para agressão, momento em que o suspeito desferiu uma facada no peito da vítima. Ainda conforme a versão apresentada, o homem ferido permaneceu por alguns instantes na cozinha e, em seguida, caminhou até a sala, onde caiu sobre o sofá.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da capital. Pertences pessoais foram recolhidos e entregues à família. O caso será investigado pela Polícia Civil.