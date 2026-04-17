Um homem foi morto com uma facada no peito após uma discussão durante uma bebedeira na noite desta quinta-feira (16), no bairro Havaí, na região Oeste de Belo Horizonte. O principal suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante no local.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncia de um homem esfaqueado. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram o portão aberto e, ao entrarem no imóvel, localizaram a vítima no andar superior.