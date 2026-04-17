O São José Basketball encerra nesta sexta-feira (17) sua participação na fase classificatória do NBB . A equipe enfrenta o União Corinthians fora de casa, às 19h30, no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

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Já garantido nos playoffs, o time joseense ainda disputa posição na tabela. Atualmente em oitavo lugar, com 59,5% de aproveitamento, o objetivo é manter-se entre os oito primeiros para assegurar o mando de quadra nas oitavas de final.