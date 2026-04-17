O São José Basketball encerra nesta sexta-feira (17) sua participação na fase classificatória do NBB . A equipe enfrenta o União Corinthians fora de casa, às 19h30, no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).
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Já garantido nos playoffs, o time joseense ainda disputa posição na tabela. Atualmente em oitavo lugar, com 59,5% de aproveitamento, o objetivo é manter-se entre os oito primeiros para assegurar o mando de quadra nas oitavas de final.
A equipe da região, comandada pelo técnico Chris Ahmed, chega embalada por duas vitórias consecutivas, diante de Pinheiros e Caxias do Sul, e segue na briga direta com Bauru e Mogi pelas melhores colocações. Dependendo dos resultados da rodada, o São José pode encerrar a fase entre o oitavo e o décimo lugar.
Do outro lado, o União Corinthians ocupa a 12ª posição, com 48,6% de aproveitamento, já sem chances de subir na tabela. O time gaúcho, no entanto, tenta reagir após uma sequência de quatro derrotas seguidas, visando ganhar confiança antes do mata-mata.
Na disputa pelas posições, o São José acompanha de perto os jogos de seus concorrentes. O Mogi enfrenta o Osasco em casa nesta sexta-feira, enquanto o Bauru joga contra o Brasília, fora, no sábado.
Para depender apenas de si e garantir a oitava colocação, o São José precisa vencer no Rio Grande do Sul. Mesmo em caso de derrota, ainda pode permanecer na posição se o Bauru também for superado. Já um eventual empate com o Mogi favorece o time joseense nos critérios de desempate.
Por outro lado, o cenário se complica em caso de derrota combinada com vitória do Bauru. Nessa situação, o São José pode cair para a nona posição ou até para o décimo lugar, dependendo também do resultado do Mogi, o que pode gerar um empate triplo na classificação final.