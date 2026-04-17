Um caso de violência doméstica com estilete em Campos do Jordão terminou com prisão em flagrante na noite de quinta-feira (16), após uma mulher relatar à Polícia Civil que sofreu ferimento na coxa, teve parte do cabelo cortado e foi arrastada pelo chão durante uma discussão com o companheiro.

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O caso foi registrado na avenida Mateus da Costa Pinto, no bairro Santa Cruz. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e encontrou a vítima com lesões aparentes. Ela recebeu atendimento médico no pronto-socorro e depois seguiu para a delegacia.