18 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO

Sexta terá calor e ar mais seco; região pode ter chuva isolada

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fernando Frazão/Agência Brasil
Tempo seco exige mais hidratação
Tempo seco exige mais hidratação

A defesa Civil do Estado informou que a sexta-feira (17) começou sem registro de chuva sobre o território paulista. A condição do tempo será de predomínio de sol entre poucas nuvens sobre o estado, devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o Sudeste, o que mantém a sensação térmica abafada ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pela manhã, as temperaturas permanecem amenas, mas se elevam de forma gradativa durante a tarde. Ainda assim, não se descarta a ocorrência de chuvas isoladas na faixa leste, provocadas pela combinação entre o calor e a umidade oriunda do oceano.

Durante o dia, a previsão é de tempo estável em todo o território paulista, também em função do ar mais seco, e a tendência é de queda da umidade relativa do ar, com valores abaixo de 30% em parte do interior, exceto na faixa leste, mesmo assim requer atenção para hidratação redobrada.

As temperaturas máximas tendem a ser mais elevadas no oeste, noroeste e norte paulista, variando entre 30°C e 33°C, enquanto na região central ficam entre 26°C e 30°C. À noite, as temperaturas ficam mais amenas, com sensação de frio devido ao resfriamento noturno. Na capital, a temperatura varia entre 17°C e 31°C.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários