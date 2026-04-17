A defesa Civil do Estado informou que a sexta-feira (17) começou sem registro de chuva sobre o território paulista. A condição do tempo será de predomínio de sol entre poucas nuvens sobre o estado, devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o Sudeste, o que mantém a sensação térmica abafada ao longo do dia.
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Pela manhã, as temperaturas permanecem amenas, mas se elevam de forma gradativa durante a tarde. Ainda assim, não se descarta a ocorrência de chuvas isoladas na faixa leste, provocadas pela combinação entre o calor e a umidade oriunda do oceano.
Durante o dia, a previsão é de tempo estável em todo o território paulista, também em função do ar mais seco, e a tendência é de queda da umidade relativa do ar, com valores abaixo de 30% em parte do interior, exceto na faixa leste, mesmo assim requer atenção para hidratação redobrada.
As temperaturas máximas tendem a ser mais elevadas no oeste, noroeste e norte paulista, variando entre 30°C e 33°C, enquanto na região central ficam entre 26°C e 30°C. À noite, as temperaturas ficam mais amenas, com sensação de frio devido ao resfriamento noturno. Na capital, a temperatura varia entre 17°C e 31°C.