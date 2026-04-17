A defesa Civil do Estado informou que a sexta-feira (17) começou sem registro de chuva sobre o território paulista. A condição do tempo será de predomínio de sol entre poucas nuvens sobre o estado, devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o Sudeste, o que mantém a sensação térmica abafada ao longo do dia.

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Pela manhã, as temperaturas permanecem amenas, mas se elevam de forma gradativa durante a tarde. Ainda assim, não se descarta a ocorrência de chuvas isoladas na faixa leste, provocadas pela combinação entre o calor e a umidade oriunda do oceano.