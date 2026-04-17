A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal por tráfico de drogas durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio de Jacareí, na noite dessa quinta-feira (16).
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Por volta das 22h20, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um Fiat Mobi conduzido por uma mulher de 28 anos, acompanhada de seu namorado.
Ao serem questionados sobre a viagem, os ocupantes apresentaram informações desencontradas. Alegaram que haviam saído de Guarujá (SP) com destino a São José dos Campos para visitar a avó da motorista, porém, não souberam informar o endereço da familiar, o que despertou suspeitas.
Durante vistoria, os policiais notaram um forte odor característico de maconha e o nervosismo acentuado do casal. Em busca no interior do automóvel, a equipe localizou, oculto sob o painel do lado do passageiro, um saco plástico contendo aproximadamente 106 gramas de "dry".
O "dry" é uma forma concentrada de maconha, produzida através da extração da resina da planta, resultando em um produto com alto teor de substâncias psicoativas e elevado valor de revenda no mercado ilícito.
O passageiro admitiu a propriedade da droga, informando que aceitou realizar o transporte após um contato via grupo de mensagens. Ele relatou que retirou o entorpecente no litoral paulista e receberia a quantia de R$ 750 para entregá-lo em São José dos Campos.
Diante do flagrante, o casal e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacareí. Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça e responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.