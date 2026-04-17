A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal por tráfico de drogas durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio de Jacareí, na noite dessa quinta-feira (16).

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Por volta das 22h20, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um Fiat Mobi conduzido por uma mulher de 28 anos, acompanhada de seu namorado.