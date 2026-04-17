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ACIDENTE

URGENTE: Tombamento de veículo em Caraguá deixa quatro feridos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Carro destruído após tombamento
Carro destruído após tombamento

O tombamento de um veículo na madrugada desta sexta-feira (17) resultou em quatro vítimas feridas em Caraguatatuba. O acidente ocorreu na rodovia SPI-65, km 20+800, próximo ao Hospital Regional do Litoral Norte, por volta das 5h30.

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A Estação de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e equipes da Concessionária Tamoios foram acionados para o socorro.

No local, duas mulheres, de 15 e 22 anos, e um homem de 32 anos foram conduzidos pela concessionária. Outro homem, também de 32 anos, foi encaminhado para a Santa Casa Stela Maris pelo Corpo de Bombeiros.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde das vítimas e as causas do acidente.

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