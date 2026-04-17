O tombamento de um veículo na madrugada desta sexta-feira (17) resultou em quatro vítimas feridas em Caraguatatuba. O acidente ocorreu na rodovia SPI-65, km 20+800, próximo ao Hospital Regional do Litoral Norte, por volta das 5h30.

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A Estação de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e equipes da Concessionária Tamoios foram acionados para o socorro.