Um acidente entre um carro e uma motocicleta resultou em uma vítima ferida em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada por volta da 1h30, na rua Irapuru, no bairro Gaivota, e a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para prestar atendimento.
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No local, um homem de 20 anos apresentava fratura na perna, sendo conduzido ao hospital Stella Maris para cuidados médicos.