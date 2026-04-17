18 de abril de 2026
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COLISÃO

Motociclista quebra a perna em acidente em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Bombeiros foram acionados para socorro
Bombeiros foram acionados para socorro

Um acidente entre um carro e uma motocicleta resultou em uma vítima ferida em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h30, na rua Irapuru, no bairro Gaivota, e a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para prestar atendimento.

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No local, um homem de 20 anos apresentava fratura na perna, sendo conduzido ao hospital Stella Maris para cuidados médicos.

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