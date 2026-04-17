Um acidente entre um carro e uma motocicleta resultou em uma vítima ferida em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h30, na rua Irapuru, no bairro Gaivota, e a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para prestar atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp