18 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 6 praias impróprias no feriadão; Confira

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência/SP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O novo boletim de balneabilidade da Cetesb indica que 166 praias estão próprias para banho no litoral paulista, garantindo bandeira verde para a grande maioria dos turistas neste feriado prolongado em São Paulo

No Litoral Norte, seis pontos estão impróprios e devem ser evitados para banho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Litoral Norte

Em Ubatuba, as praias do Rio Itamambuca, Itaguá e Lázaro estão com bandeira vermelha. O mesmo ocorre na praia de São Francisco, em São Sebastião, e nas praias do Viana e Barreiros Sul, em Ilhabela.

Riscos

A exposição a essas águas contaminadas aumenta o risco de infecções gastrointestinais, de pele e respiratórias.

Especialistas recomendam atenção redobrada em caso de chuvas, sugerindo que o banhista aguarde 24 horas antes de entrar no mar, uma vez que a enxurrada transporta poluentes para a costa.

A classificação é válida até 23 de abril.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários