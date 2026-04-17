O novo boletim de balneabilidade da Cetesb indica que 166 praias estão próprias para banho no litoral paulista, garantindo bandeira verde para a grande maioria dos turistas neste feriado prolongado em São Paulo
No Litoral Norte, seis pontos estão impróprios e devem ser evitados para banho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Litoral Norte
Em Ubatuba, as praias do Rio Itamambuca, Itaguá e Lázaro estão com bandeira vermelha. O mesmo ocorre na praia de São Francisco, em São Sebastião, e nas praias do Viana e Barreiros Sul, em Ilhabela.
Riscos
A exposição a essas águas contaminadas aumenta o risco de infecções gastrointestinais, de pele e respiratórias.
Especialistas recomendam atenção redobrada em caso de chuvas, sugerindo que o banhista aguarde 24 horas antes de entrar no mar, uma vez que a enxurrada transporta poluentes para a costa.
A classificação é válida até 23 de abril.