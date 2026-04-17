O novo boletim de balneabilidade da Cetesb indica que 166 praias estão próprias para banho no litoral paulista, garantindo bandeira verde para a grande maioria dos turistas neste feriado prolongado em São Paulo

No Litoral Norte, seis pontos estão impróprios e devem ser evitados para banho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Litoral Norte