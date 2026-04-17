O novo relacionamento de Lucas Borbas gerou forte repercussão nas redes sociais e provocou reação pública do pai da jovem, Joelson Veloso. Sem citar nomes diretamente, ele publicou uma mensagem interpretada como crítica à exposição do novo romance.
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Em uma postagem, Joelson compartilhou uma foto da filha e escreveu sobre a saudade e a dor da perda. No texto, destacou que o amor vivido por ela seria insubstituível e criticou, de forma indireta, a forma como as pessoas seguem a vida após a morte de alguém próximo.
“A sua falta dói todos os dias. Não é algo que passa…”, escreveu. Em outro trecho, afirmou que “o mundo segue” e que “as pessoas seguem como se tudo pudesse ser substituído”, o que foi interpretado por internautas como uma alfinetada ao ex-genro.
Joelson também ressaltou o orgulho de ter sido pai da jovem e reforçou que o sentimento permanece vivo, apesar do tempo. A publicação rapidamente ganhou repercussão, dividindo opiniões entre usuários das redes sociais.
O caso reacendeu debates sobre luto, exposição pessoal e os limites das relações após a perda de entes queridos.