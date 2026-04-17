O novo relacionamento de Lucas Borbas gerou forte repercussão nas redes sociais e provocou reação pública do pai da jovem, Joelson Veloso. Sem citar nomes diretamente, ele publicou uma mensagem interpretada como crítica à exposição do novo romance.

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Em uma postagem, Joelson compartilhou uma foto da filha e escreveu sobre a saudade e a dor da perda. No texto, destacou que o amor vivido por ela seria insubstituível e criticou, de forma indireta, a forma como as pessoas seguem a vida após a morte de alguém próximo.