Myguel Martins Oliveira, Um adolescente de 14 anos morreu após passar mal durante um treino de futebol. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu, e o caso está sendo investigado para identificar a causa do mal súbito.
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O episódio ocorreu em Heitoraí, no noroeste de Goiás, durante uma atividade de uma escolinha esportiva mantida pela prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o garoto foi levado às pressas a uma unidade de atendimento, porém já chegou ao local sem pulso.
A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas o adolescente não apresentou reação. A morte foi registrada na quarta-feira (15).
Segundo a Secretaria de Saúde, a causa do óbito ainda não foi confirmada. O caso foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), responsável por apontar o que provocou o mal súbito.
O responsável pelo time informou que o jovem participava normalmente das atividades quando começou a se sentir mal durante o treino.
A morte gerou forte comoção entre familiares, colegas e moradores, que aguardam a conclusão dos exames para esclarecer as circunstâncias da tragédia.