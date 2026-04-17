Myguel Martins Oliveira, Um adolescente de 14 anos morreu após passar mal durante um treino de futebol. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu, e o caso está sendo investigado para identificar a causa do mal súbito.

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O episódio ocorreu em Heitoraí, no noroeste de Goiás, durante uma atividade de uma escolinha esportiva mantida pela prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o garoto foi levado às pressas a uma unidade de atendimento, porém já chegou ao local sem pulso.