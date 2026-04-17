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TRAGÉDIA

Aos 14 anos, jovem passa mal durante futebol e morre

Por Da Redação | Heitoraí (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Aos 14 anos, jovem passa mal durante futebol e morre
Aos 14 anos, jovem passa mal durante futebol e morre

Myguel Martins Oliveira, Um adolescente de 14 anos morreu após passar mal durante um treino de futebol. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu, e o caso está sendo investigado para identificar a causa do mal súbito.

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O episódio ocorreu em Heitoraí, no noroeste de Goiás, durante uma atividade de uma escolinha esportiva mantida pela prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o garoto foi levado às pressas a uma unidade de atendimento, porém já chegou ao local sem pulso.

A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas o adolescente não apresentou reação. A morte foi registrada na quarta-feira (15).

Segundo a Secretaria de Saúde, a causa do óbito ainda não foi confirmada. O caso foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), responsável por apontar o que provocou o mal súbito.

O responsável pelo time informou que o jovem participava normalmente das atividades quando começou a se sentir mal durante o treino.

A morte gerou forte comoção entre familiares, colegas e moradores, que aguardam a conclusão dos exames para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

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