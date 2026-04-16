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VIRAL

VÍDEO: Personal mostra hora em que aluno solta elástico no treino

Por Da Redação | Niterói (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Personal mostra hora em que aluno solta elático no treino
Personal mostra hora em que aluno solta elático no treino

No Rio de Janeiro, em Niterói, o Vinicius Oliveira viveu um momento que só a parceria de longa data entre personal e aluno explica. O Seu Paulo, seu cliente, soltou o elástico sem querer no meio de uma série, que voou em direção ao treinador, gerando um baita susto.

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Mas em vez de bronca, a cena cômica terminou em resenha boa. O vídeo registra o Vinicius rindo da situação e o Seu Paulo com aquela cara de quem sabe que quase aprontou, mostrando que a amizade entre os dois é maior que qualquer imprevisto.

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