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HOMICÍDIO

Filho mata o pai após acusação de maus-tratos

Por Da Redação | Indaiatuba (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Filho mata o pai após acusação de maus-tratos
Filho mata o pai após acusação de maus-tratos

Um homem foi encontrado morto dentro de casa após ser esfaqueado na noite de terça-feira (14). O principal suspeito é o próprio filho da vítima, que confessou o crime em um vídeo e alegou ter agido por vingança devido a supostos maus-tratos sofridos por ele e pelos irmãos no passado.

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O caso ocorreu em Indaiatuba, no interior de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima foi localizada já sem vida dentro da residência, com ferimentos provocados por arma branca.

Ainda segundo as autoridades, o filho assumiu a autoria do crime em uma gravação divulgada após o ocorrido. No relato, ele afirmou que a motivação estaria relacionada a episódios de violência familiar vividos durante a infância.

A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio e a veracidade das alegações apresentadas pelo suspeito.

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