Um homem foi encontrado morto dentro de casa após ser esfaqueado na noite de terça-feira (14). O principal suspeito é o próprio filho da vítima, que confessou o crime em um vídeo e alegou ter agido por vingança devido a supostos maus-tratos sofridos por ele e pelos irmãos no passado.

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O caso ocorreu em Indaiatuba, no interior de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima foi localizada já sem vida dentro da residência, com ferimentos provocados por arma branca.