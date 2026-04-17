A paralisação dos funcionários da Urbam, em São José dos Campos, chegou ao quinto dia nesta sexta-feira (17). O movimento, que começou com as equipes de limpeza urbana e coleta seletiva, agora conta com a adesão de parte dos atendentes da Central 156.

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Profissionais da limpeza pública e do atendimento prometem para sexta-feira (17), uma caminhada até o Paço Municipal.