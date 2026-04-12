A abertura de uma cratera na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, está no centro de um grave acidente registrado no local. O problema, segundo moradores, não é recente e já havia apresentado episódios semelhantes anos atrás, quando também saiu do controle.

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Durante a semana, moradores relataram movimentação no solo e sinais de instabilidade na área, o que aumentou a preocupação na vizinhança. Ainda assim, a situação evoluiu até o colapso registrado, que resultou na queda de um poste de iluminação pública e espalhou cabos de alta tensão pela via.