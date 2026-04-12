Um idoso de 68 anos tentou enforcar a mulher de 65 anos em Caçapava. O caso terminou com a prisão em flagrante do agressor na noite de sábado (11), no bairro Chácara Ipês, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.
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De acordo com o registro, a idosa relatou que foi jogada ao chão, teve o pescoço apertado e ainda foi ameaçada de morte pelo companheiro. A violência aconteceu dentro da residência do casal. Policiais militares encontraram a mulher do lado de fora do imóvel, abalada emocionalmente e com sinais aparentes de agressão.
Segundo o boletim, a discussão começou ainda durante a tarde por causa de um desentendimento envolvendo uma motocicleta emprestada a um familiar. Já no período da noite, a situação piorou.
A mulher contou à polícia que estava deitada no sofá quando passou a ser agredida. Conforme o relato, o homem segurou os braços dela, arremessou-a ao chão, colocou o joelho sobre o abdômen da vítima e tentou enforcá-la. Depois, ela conseguiu escapar e pedir ajuda na área externa da casa.
Mulher tinha marcas no corpo
Os policiais informaram que observaram hematomas nos braços da vítima, além de queixas de dor no pescoço, no abdômen e na perna. O suspeito foi localizado em um dos quartos da residência e, segundo o registro policial, admitiu a agressão aos agentes.
O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, violência psicológica contra a mulher e injúria. Diante da gravidade da ocorrência, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado.
A vítima também foi orientada sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha, incluindo a possibilidade de pedir medidas protetivas de urgência.