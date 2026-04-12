Um idoso de 68 anos tentou enforcar a mulher de 65 anos em Caçapava. O caso terminou com a prisão em flagrante do agressor na noite de sábado (11), no bairro Chácara Ipês, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

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De acordo com o registro, a idosa relatou que foi jogada ao chão, teve o pescoço apertado e ainda foi ameaçada de morte pelo companheiro. A violência aconteceu dentro da residência do casal. Policiais militares encontraram a mulher do lado de fora do imóvel, abalada emocionalmente e com sinais aparentes de agressão.